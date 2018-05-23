Украина и Таможенный союз: Россия от увещеваний перешла к принуждению

Москва от «аргументированных» предложений Киеву войти в Таможенный союз перешла к новому этапу - откровенному принуждению. Украинский экспорт практически заблокирован российской таможней.

Транспорт, перевозящий продукцию украинских производителей, подвергается тотальной беспричинной проверке, включая разгрузку и обратную погрузку товаров. Это приводит к дополнительному простою вагонов и других транспортных средств, что в свою очередь приводит к срывам поставок, порче продукции и подрывает позиции украинских товаропроизводителей на российском рынке. Об этом заявила 14 августа в открытом обращении к премьер-министру Украины Николаю Азарову Федерация работодателей Украины.

По итогам первого полугодия доля рынка России в общем объеме украинского экспорта составила 24,7%. С учетом этого, российский рынок является критически важным для отечественных предприятий. Потери Украины от недружественных действий российской стороны, по подсчетам Федерации работодателей, во втором полугодии текущего года могут достичь 2,5 млрд долларов.

Горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», входящая в группу СКМ богатейшего украинца Рината Ахметова, в среду, 14 августа, подтвердила усиление контроля ее продукции со стороны России. Речь идет о сплошном досмотре с перевеской всего поступающего металла, тогда как ранее таможенный досмотр в отношении продукции «Метинвеста» и других импортеров осуществлялся выборочно, а количество досматриваемых вагонов с продукцией компании не превышало нескольких штук в квартал.

В компании подтвердили факт тотальных проверок подлинности сертификатов происхождения экспортируемой из Украины металлопродукции с отправкой их на экспертизу в Москву. «По ожиданиям участников внешнеэкономической деятельности, такие проверки могут длиться до двух месяцев, хотя ранее подлинность сертификатов происхождения на продукцию «Метинвеста» никогда не ставилась под сомнение», - отмечается в заявлении «Метинвеста».

Инкерманский завод марочных вин также сообщил о задержке его продукции на российской таможне. «Группа компаний «Inkerman International» подтверждает, что несколько машин с грузом продукции действительно не смогли пройти таможенный контроль российской стороны, и вынуждены были оставить товар на складах временного хранения. Группа компаний «Inkerman International» выражает свою обеспокоенность в связи с ситуацией, которая складывается на таможенных постах на границе с Российской Федерацией», - отмечают в пресс-службе компании.

Не пропускает российская таможня и продукцию корпорации «Оболонь». Как заявил УНИАН исполнительный директор ассоциации «Укрпиво» Игорь Товкач: «Кроме «Оболони» практически никто не экспортирует свою продукцию в Россию... «Оболонь» действительно самый сильный экспортер, и компании такие задержки могут нанести определенный ущерб».

Кроме того, Федеральная таможенная служба России ввела для поставщиков украинской продукции птицеводства залоговые обязательства, без чего товар не может быть поставлен в РФ. Ранее подобных мер Россия не предпринимала. Выполнение данных требований может быть затруднительным для многих украинских поставщиков. Уже несколько десятков машин с отечественной продукцией простаивает на российско-украинской границе.

В день «таможенного переполоха», 14 августа, правительство Украины заявило, что принимает меры для ликвидации проблемы и заинтересовано в том, чтобы все препятствия для нормализации торговых отношений были ликвидированы.

«Правительство работает…и его не нужно подталкивать к урегулированию таких ситуаций. Правительство само заинтересованно, чтобы все препятствия были устранены в интересах развития взаимной торговли”, - заявил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко.

Но уже утром 15 августа Российские железные дороги констатировали, что на подходах к российско-украинской границе коллапс - скопилось около тысячи вагонов.

Чуть позже, ближе к полудню, таможенные сложности попытался пояснить премьер-министр Николай Азаров: «Сейчас есть определенные сложности, связанные, прежде всего, как мы считаем, с образованием, структурированием и формализацией Таможенного союза. У нас появляются отличия в подходах». Он призвал отечественные СМИ не спекулировать на теме якобы существующего конфликта между Украиной и Таможенным союзом.

Затем появилось и заявление правительства России: «В правительстве озабочены сложившейся ситуацией, поскольку это сказывается на торгово-экономических связях. Но это решение таможенных органов, а на уровне правительства никаких решений по регулированию импорта из Украины не принималось».

Кстати, по правилам Таможенного союза, условия прохождения товара устанавливаются таможней каждой страны объединения самостоятельно, без консультаций с участниками ТС.

Такие беспрецедентные действия России в первую очередь могут быть связаны с планирующимся подписанием Киевом и Брюсселем Соглашения об ассоциации 28-29 ноября в Вильнюсе на саммите «Восточное партнерство». Россия провоцирует торговые войны, поясняя таким образом Украине, что за европейский выбор придется «платить». И если раньше Кремль отвергал предложение Украины участвовать в таможенном объединении в формате «3+1», что могло сохранить для Киева возможность экономического сотрудничества с Евросоюзом, то теперь в страхе потерять «соседку» бесповоротно на такой вид «дружбы» похоже согласен.

«Украина, к сожалению, пока не член Таможенного союза, и, хотя у нас есть соглашение о зоне свободной торговли, но для ряда товаров вопросы импорта в РФ решаются качественно сложнее, нежели решались бы, если бы Украина входила в ТС, хотя бы в формате «3+1», - сказал в эфире «Эхо Москвы» глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий.

Ранее сам Президент РФ Владимир Путин говорил, что формат сотрудничества «3+1» Украины и Таможенного союза неприемлем.

Слуцкий считает, что позиция России «не является каким-то шантажом или побуждением для Украины к членству в ТС, поскольку такими действиями можно было бы добиться только отрицательного результата».

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах поясняет ситуацию тем, что «в последнее время порядка 40 предприятий Украины были внесены в перечень рисковых, то есть, таможенные службы России проводят таможенные процедуры по грузам этих предприятий по широкому диапазону и более детально. Официального разъяснения с российской стороны мы пока не получили».

При этом президент УСПП считает, что проблемы в торговле между Украиной и Россией сейчас возникли не по экономическим, а скорее по политическим причинам, а разрешать их нужно, используя нормы разрешения торговых споров, предусмотренные Всемирной торговой организацией.

«Перевешивает не экономическая, а политическая составляющая. Чтобы разрешить ситуацию, необходимо предпринять четкие официальные действия правительства Украины, включая контакты с правительством России. Затем, учитывая, что Украина и Россия являются членами ВТО и то, что действует договор о зоне свободной торговли СНГ, должны быть предприняты действия без эмоций, а согласно процедурам разрешения споров международной торговли - по стандартам ВТО, чтобы снять искусственные проблемы», - заявил Кинах.

Искусственные проблемы – реальные потери

Пока чиновники будут снимать «искусственные проблемы», потери во взаимном товарообороте Украины и стран ТС могут стать весьма ощутимыми. Об этом уже говорил глава Кабмина Николай Азаров. Признает проблему и его российский коллега Дмитрий Медведев. В цифрах все выглядит следующим образом: товарооборот между странами в 2012 году превысил 45 млрд долларов, снизившись на 10% против 2012 года. В первом полугодии украинский экспорт в РФ сократился на 13,5% - до 7,6 млрд долл., а импорт на фоне падения закупок Украиной газа - на 29,3%, до 9,6 млрд долл. И нынешние войны только усугубят ситуацию.

Откровенное давление на украинский бизнес началось с «трубного» скандала, когда Россия в прошлом месяце не согласилась продлить квоту на беспошлинные поставки украинских труб на второе полугодие 2013 года. Затем Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в РФ продукции кондитерской компании Roshen. Хотя другие страны, закупающие конфеты Roshen, к качеству продукции претензий не высказывают. Кроме перечисленных еще существуют «утилизационные», «фарфоровые» претензии, да и «сырные» пока не исчерпаны, они просто «заморожены». Таким образом шаг за шагом Россия давит на Украину, требуя сделать «верный» стратегический выбор.

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин прогнозирует, что Россия и страны Таможенного союза, несмотря на действие соглашения о зоне свободной торговли СНГ, по мере приближения даты возможного подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом будут активизировать усилия по ограничению украинского импорта.

«Реакция России и других стран Таможенного союза является не чем иным, как стремлением показать свое превосходство в торгово-экономической политике и каким-либо образом втянуть Украину в Таможенный союз. На мой взгляд, по мере приближения даты подписания Соглашения об ассоциации и ЗСТ с Европейским Союзом такие действия со стороны России и других стран будут только усиливаться», - сказал Данилишин.

По его мнению, на сегодняшний день принцип свободной торговли СНГ в отношениях Украины и стран Таможенного союза не соблюдается.

«Как видим, это только декларации. Свободная торговля - это доверие и цивилизованные способы ведения дел. К большому сожалению, у участников ЗСТ СНГ степень доверия друг к другу очень мала, большое стремление видеть вассала, конкурента, но не партнера. Мы еще не научились вести честный равноправный диалог», - отметил экс-министр.

Куда нас настоятельно просят войти

Чем ближе осень, тем сильнее обостряются проблемы в украинско-российских отношениях. Время «Ч», которое для Украины наступает с подписанием Соглашения об ассоциации с Брюсселем, у Москвы вызывает истерию. Российские эксперты не устают декларировать радужные перспективы от вхождения Киева в ТС, а затем в Евразийский союз. Вот только при этом они забывают рассказать о «скелетах в шкафу» этого самого неоднозначного международного объединения.

По задумке Кремля, Таможенный союз должен представлять собой сплоченный союз «республик советских», с помощью чего «старший брат» намерен создать крепкий лагерь противостояния Западу. Вот только «единое целое» никак не выстраивается. Все причитания бизнеса стран-участниц Таможенного союза сводятся к тому, что мелким компаниям ТС не нужен, а крупные все никак не могут понять своей выгоды. Механизмы работы Таможенного союза удобоваримы исключительно для мощных игроков, которые торгуют нефтью, газом, зерном и металлом. То есть, для России. Видимо, поэтому ряд стран не спешит вступать в Таможенный союз. Сейчас над вхождением в объединение раздумывает Киргизия. В состоянии «неопределенности», кроме Украины, находятся Молдова, Таджикистан, Азербайджан, Армения.

Сдерживают вхождение новых игроков в Таможенный союз и скандалы внутри объединения: в отношении использования космодрома Байконур, цен на автомобили, подорожания бензина, поставок нефти и цен на газ, даже связанные с пивными бутылками. Такого рода отношения растут на благодатной почве – Таможенный союз замкнут сам на себе, его регламент не привязан к мировым стандартам, не вписывается в европейские рамки. А это – путь в никуда.

И еще один немаловажный момент – экономическое развитие членов Таможенного союза достаточно ограничено. Вступая в это объединение, любая страна рискует «застыть» на низкой ступени конкурентоспособности.

Нана Черная (УНИАН)