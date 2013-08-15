Межбанк закрылся ростом гривни

В среду, 14 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США повысились до 8,1170/8,1190 грн/долл. с 8,1180/8,1225 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро изменились незначительно - до 10,7895/10,7960 грн/евро с 10,7860/10,7960 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни повысились до 0,2461/0,2466 грн/рубль с 0,2467/0,2472 на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3255/1,3310.

Как сообщал УНИАН, в среду, 14 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1130/8,1150 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7460/10,7530 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2445/0,2450 грн/рубль.