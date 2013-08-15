Янукович определил Минэкономразвития ответственным за утверждение приоритетных инвестпроектов

Президент Украины Виктор Янукович определил Министерство экономического развития и торговли ответственным за утверждение инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики, предусматривающих использование государственной поддержки.

Об этом говорится в указе главы государства №426 от 15 августа, которым внесены соответствующие изменения в Положение о Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Согласно указу, размещенному на сайте Президента, Минэкономразвития подает инвестпроекты в приоритетных отраслях экономики для одобрения Кабинетом министров с целью предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим такие проекты; осуществляет госрегистрацию этих проектов и ведет Государственный реестр инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест», которым предусмотрена реализация инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики при государственной поддержке.

19 июля 2013 года Кабинет министров утвердил три первых проекта для привлечения кредитов на общую сумму 1,65 млрд грн – 2 проекта по развитию транспортной инфраструктуры в Виннице и проект строительства первой очереди Днестровской ГАЭС.