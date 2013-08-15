Управление Миндоходов Киева оформило экспортно-импортных сделок на 14,2 млрд долл.

Главное управление Министерства доходов и сборов в Киеве в январе-июле 2013 года оформило экспортно-импортных сделок на 14,2 млрд долл., сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«Сальдо торгового баланса за 7 месяцев 2013 года составляет около 10,7 млрд долл., из которых импорт составляет 12,4 млрд долл., а экспорт — 1,8 млрд долл.», - говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению, всего за 7 месяцев т.г. Киевская межрегиональная таможня Миндоходов оформила почти 57 млн тонн грузов, из которых общие показатели импорта составили 11 млн тонн, экспорта — 1,4 млн тонн и 44,5 млн тонн транзита.

Также пресс-служба сообщила, что внешнеторговые операции по товарам совершало более 8,3 тыс. субъектов, что составляет 71% от общего количества предприятий, находящихся на учете в Киевской межрегиональной таможне Миндоходов.

По структуре импортного товарооборота на долю стран СНГ приходится 54,4% стоимости товаров, ЕС - 32,9%, Азии - 8,2%, на США — 0,6%.

По структуре экспортного товарооборота на долю стран СНГ приходится 47,1% стоимости товаров, ЕС — 22%, Азии — 12,3%, на США — 10,9%.

По весовым показателям наибольший объем импорта — 89,2% и экспорта — 72,4% приходится на сырьевые товары.

Как сообщал УНИАН, в июне Министерство доходов и сборов Украины преобразовало столичную региональную таможню в Киевскую межрегиональную таможню Министерства доходов и сборов Украины.

Киевская межрегиональная таможня Миндоходов в первом полугодии 2013 года оформила более 49 млн тонн грузов, из них импорт составил 10 млн тонн, экспорт – 1,3 млн тонн, транзит – 37,9 млн тонн.