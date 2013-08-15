Украина должна принять ответные меры в отношении России и обратиться в ВТО - Данилишин

Украина должна принять ответные меры в отношении Российской Федерации за блокирование экспорта продукции и немедленно обратиться в ВТО в связи с нарушением РФ правил международной торговли.

Об этом заявил экс-министр экономики Богдан Данилишин в комментарии, размещенном в сети Facebook.

“Во-первых, руководство государства должно выступить с заявлением о намерении немедленно обратиться в соответствующую судебную инстанцию ВТО в связи с грубым нарушением Россией норм международного торгового права. Во-вторых, включить все возможности экономической дипломатии для урегулирования ситуации. В-третьих, принять аналогичные меры в отношении российской продукции. Ни в коем случае нельзя показать свою слабость, даже несмотря на значительные экономические потери”, - убежден Данилишин.

Он отметил, что действия России и других стран Таможенного союза в отношении украинского экспорта являются не чем иным, как “стремлением показать свое превосходство в торгово-экономической политике и каким-либо образом затянуть Украину в Таможенный союз”.

Как сообщал УНИАН, российская таможня ввела особый режим прохождения товаров из Украину в Россию, что привело к значительным задержкам прохождения грузов через границу.

Украина планирует поднять вопрос о проблемах, возникших с украинскими товарами на российской таможне, на заседании совета Евразийской экономической комиссии 16 августа в Москве.

На заседании будет присутствовать вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко и представитель Украины в ЕЭК Виктор Суслов.

Ранее о возможности разрешения проблемных ситуаций в торговых отношениях Украины и России в ВТО заявлял президент УСПП, экс-премьер-министр Украины (2001-2002 гг.) Анатолий Кинах.