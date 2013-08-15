Эксперты назвали причины снижения инвестиционной активности в Украине

Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины по итогам года может составить не более 4 млрд долл., что окажется наименьшим показателем по сравнению с 2012 годом (6,013 млрд долл.) и 2011 годом (6,480 млрд долл.), а кроме того, он не достигнет заявленного экспертами в начале 2013 года прогнозного показателя в 5 млрд долл.

Об этом в комментарии УНИАН заявили аналитики ряда инвестиционных компаний.

По их мнению, причинами снижения инвестиционной активности стали экономические проблемы Кипра - крупнейшего инвестора Украины, а также внутренняя стагнация экономики страны.

В частности, управляющий партнер ИК «Capital Times» Эрик Найман подчеркнул: «Приток иностранных инвестиций ожидается в текущем году на уровне 4 млрд». При этом, оценивая текущую ситуацию с инвестиционной активностью, Найман отметил: «По данным о прямых иностранных инвестициях я больше ориентируюсь на данные НБУ. А они показывают сокращение данного показателя в первом полугодии до 1,9 млрд долл. против 2,8 млрд долл. в аналогичном периоде прошлого года. Этому способствовали проблемы на Кипре и стагнация украинской экономики».

В свою очередь аналитик ИК «Альтана Капитал» Яна Лаврик отметила, что снижение объема прямых иностранных инвестиций в Украину обусловлено как неблагоприятным инвестклиматом внутри страны, так и общемировыми кризисными явлениями. «По нашему мнению, во 2-м полугодии тенденция к снижению притока иностранных инвестиций продолжится», - сказала эксперт.

Руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий подчеркнул, что динамика прямых иностранных инвестиций давно перестала удивлять. «В условиях зарегулированной экономики и недостаточной защищенности частной собственности в стране отток инвестиций выглядит вполне логично. Тем более, что если раньше в Украину «инвестировали» олигархи, то на предвыборный период можно ожидать, что и этот приток обмельчает», - отметил Паращий.

По его мнению, рассчитывать на рост инвестиций не приходится, а это может означать самые негативные последствия для экономики. «На инвестиции рассчитывать не стоит. Также маловероятно, что Украина сможет выйти на внешние рынки. Мы прогнозируем, что дефицит счета текущих операций будет на уровне 8% ВВП на конец года. Как в таких условиях будет развиваться ситуация на валютном рынке, трудно предсказать. Мы рассматриваем вероятность шокового сценария для гривни во втором полугодии (около 20% девальвации) на уровне 50%», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину (акционерный капитал нерезидентов) в первом полугодии 2013 года составил 224 млн долл. Вместе с тем, во втором квартале зафиксирован чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины на 390,7 млн долл., или на 0,7%, по сравнению с началом квартала.

На 1 июля 2013 года объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в экономику Украины с начала инвестирования, составил 55,318 млрд долл. Инвестиции поступали из 138 стран мира.