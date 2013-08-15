Фонд гарантирования вкладов утвердил реестр требований кредиторов «Эрде Банка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердил реестр требований кредиторов ликвидируемого «Эрде Банка», в который включены требования 1480 клиентов банка на сумму 741,7 млн грн.

Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

«По состоянию на 1 августа 2013 года в реестр включено 1480 заявленных требований кредиторов на общую сумму 741,7 млн грн, которая включает в себя кредиторские требования фонда на сумму почти 447 млн грн», - говорится в сообщении фонда.

По информации фонда, в настоящее время удовлетворяются требования третьей очереди кредиторов банка. Также ликвидатор фонда проводит работу с заемщиками по погашению их задолженности перед банком, в том числе взыскание задолженности в судебном порядке и за счет реализации залогового имущества.

Также сообщается, что в процессе ликвидации банка вкладчики получили 441,7 млн грн, или 99% суммы, подлежащей возмещению через фонд гарантирования.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии и ликвидации «Эрде Банка» 9 января 2013 года. С 29 октября 2012 года по 29 января 2013 года в банке работала временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. По информации фонда, всего за период временной администрации и ликвидации банка по состоянию на 1 июля текущего года вкладчики банка получили 440,904 млн грн, или 98,7% сумм, подлежащих возмещению за счет средств Фонда гарантирования.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

Фонд не возмещает средства владельцам сберегательных сертификатов на предъявителя, вкладов в банковских металлах и вкладов, превышающих размер гарантированного возмещения. Расчеты с такими вкладчиками, как и с другими кредиторами ликвидируемого банка, проводятся за счет средств, полученных в результате реализации имущества банка, в определенной законодательством очередности.

Согласно этой очередности, требования вкладчиков — физических лиц в части, превышающей выплаченное фондом возмещение, осуществляются в четвертую очередь. Требования каждой следующей очереди удовлетворяются по мере поступления средств от реализации имущества и полного удовлетворения требований предыдущей очереди, при этом в случае нехватки средств для удовлетворения всех требований в очереди, они удовлетворяются пропорционально.