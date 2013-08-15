Инфляция в США набрала обороты
20:06, 15 августа 2013Финансы
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Годовая инфляция в США в июле ускорилась до 2% с 1,8% в июне, в месячном выражении рост потребительских цен составил 0,2%, сообщает Прайм со ссылкой министерства труда страны.
Данные совпали с прогнозами аналитиков.
Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в июле составила 0,2%, не изменившись по сравнению с июнем. В годовом выражении показатель базовой инфляции составил 1,7%.
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