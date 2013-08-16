Промпроизводство в США осталось на прежнем уровне
08:30, 16 августа 2013Финансы
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Объем промпроизводства в США в июле этого года не изменился по сравнению с июньским показателем, сообщают Вести Экономика со ссылкой на отчет ФРС.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста показателя на 0,3%.
Согласно пересмотренным данным, в июне промпроизводство выросло на 0,2%, тогда как ранее сообщалось о его росте на 0,3%.
В то же время, было зафиксировано снижение объемов производства в перерабатывающей промышленности, на которую приходится 75% от общего объема промпроизводства, на 0,1% после повышения на 0,2% месяцем ранее.
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