Промпроизводство в США осталось на прежнем уровне

Объем промпроизводства в США в июле этого года не изменился по сравнению с июньским показателем, сообщают Вести Экономика со ссылкой на отчет ФРС.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста показателя на 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, в июне промпроизводство выросло на 0,2%, тогда как ранее сообщалось о его росте на 0,3%.

В то же время, было зафиксировано снижение объемов производства в перерабатывающей промышленности, на которую приходится 75% от общего объема промпроизводства, на 0,1% после повышения на 0,2% месяцем ранее.

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