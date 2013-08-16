Эксперты: дефицит торгового баланса - лучший за последние три года

Показатель дефицита внешнеторгового баланса Украины по итогам первого полугодия 2013 года является лучшим за последние три года, но в целом за год внешнеторговый баланс останется дефицитным, считают опрошенные УНИАН эксперты.

«В первом полугодии был зафиксирован дефицит торгового баланса Украины в размере 0,8 млрд долл. Это лучший результат с 2010 года», - прокомментировал управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман в своем блоге.

Согласно обновленным оценкам эксперта, с учетом последствий «необъявленной Россией торговой войны с Украиной», по итогам 2013 года дефицит торгового баланса может упасть до 8 млрд долл., или 4,5% ВВП против 9 млрд долл., или 5,1% ВВП, в 2012 году. «Такой дефицит полностью перекрывается поступлениями прямых иностранных инвестиций (ожидается в текущем году 4 млрд долл.) и валюты от гастарбайтеров (6-7 млрд долл.)», - добавил Найман.

Как отметил УНИАН начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб, рост импорта газа во втором полугодии приведет к резкому ухудшению состояния торгового баланса по сравнению с первым полугодием, и экспорт зерна нового урожая не сможет полностью компенсировать этот эффект. «Плюс во втором полугодии, в преддверии новогодних праздников, растет импорт потребительских товаров», - добавил он.

«Мы не ожидаем существенного улучшения экспортной конъюнктуры для таких товаров, как сталь, продукция машиностроения и прочее. Наоборот, обострение отношений с Россией повышает риски для украинского экспорта, а значит, и для обменного курса. Но здесь многое зависит от того, как много времени займет выяснение отношений между Украиной и Россией», - отметил Сологуб.

Как прокомментировал УНИАН эксперт «Укрсоцбанка» Андрей Приходько, экспорт зерна в третьем квартале может достичь 6 млн тонн, что на 30% больше показателя третьего квартала прошлого года, но в денежном выражении рост будет не таким значительным, поскольку цены на зерновые нового урожая на 17-18% ниже, чем годом ранее. «Эффект прироста агроэкспорта в третьем квартале будет в пределах 0,2 млрд долл., во втором полугодии - около 0,7-1 млрд долл., в зависимости от ценовой ситуации на международных рынках», - прогнозирует эксперт.

По его оценкам, в первом полугодии Украина закупила 10,3 млрд кубометров газа при балансе потребления 27,3 млрд. «Объем закупок в втором полугодии должен составить 17 млрд кубометров, что чуть больше, чем за второе полугодие 2012 года (около 16 млрд)», - отметил Приходько. По его мнению, при сохранении существующих темпов динамики импорта-экспорта ориентировочный объем общего импорта товаров по итогам года должен составить около 77 млрд долл., что на 9% меньше прошлогоднего, а ориентировочный объем экспорта - около 65,5 млрд долл., что на 5% меньше, чем годом ранее. «Отрицательное сальдо внешней торговли сократится с 15,8 млрд долл. до 11,5 млрд долл., или на 27% по сравнению с прошлым годом», - прогнозирует банкир.

«Улучшение торгового баланса было вызвано откладыванием закупок природного газа на второе полугодие (падение импорта газа в первом полугодии составило 2,4 млрд долл.). Похоже, это связано с желанием правительства экономить валютные резервы страны. Но уже до конца года нужно будет увеличить закупки газа (примерно на 60% по сравнению с первым полугодием), чтобы обеспечить энергетическую безопасность на время прохождения осенне-зимнего периода», - прокомментировал УНИАН руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

По его мнению, частично рост валютных расходов, обусловленный необходимыми закупками газа во втором полугодии, будет компенсироваться экспортом зерновых, но, с учетом падения цен на зерно в мире и логичным желанием трейдеров дождаться лучших цен, экспорт зерна вряд ли станет спасательным кругом для торгового баланса во втором полугодии 2013 года, как это было годом ранее.

Как прокомментировал УНИАН директор департамента инвестиционно-банковских услуг инвестиционной компании "Альтана Капитал" Павел Мишустин, существенных предпосылок для ощутимого улучшения торгового сальдо в 2013 году по сравнению с прошлым годом нет. «Рынок ключевой позиции украинского экспорта - черного металла - пока остается неблагоприятным с точки зрения ценовой конъюнктуры. Однако по мере увеличения объемов экспорта аграрной продукции и железной руды в среднесрочной перспективе торговый баланс страны может фундаментально улучшиться», - полагает эксперт. По его словам, продажа урожая аграриями происходит постепенно, поэтому влияние сельского хозяйства на торговый баланс размыто в течение года.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии 2013 года составил 797,4 млн долл., что в 4,8 раза меньше также дефицита по итогам первого полугодия 2012 года в 3,8 млрд долл.

По данным Госстата, в первом полугодии 2010 года профицит внешней торговли товарами составил 633,7 млн долл., в то время как за аналогичный период 2011 года дефицит составил 1,8 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился в 1,7 раза - до 4,220 млрд долл.

Профицит внешней торговли услугами в Украине по итогам первого полугодия 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 0,1%, или на 3,6 млн долл., - до 3,423 млрд долл.