Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования до 3,75%

Комитет по монетарной политике Нацбанка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования (основная ставка монетарной политики) на 25 базисных пунктов до 3,75%.

На заседании комитета было отмечено, что в июле продолжилась тенденция по снижению цен. В июле были низкими как инфляция индекса потребительских цен (ИПЦ), так и базовая инфляция. Инфляция ИЦП в апреле составила минус 0,2%. Месячная инфляция была на уровне минус 1,3%. Динамика цен была вызвана сезонным удешевлением овощей и фруктов, а также базовым эффектом, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Согласно существующим прогнозам, до конца текущего года инфляция сохранится на низком уровне и достигнет целевого уровня (6%) к середине 2014 года.

По предварительной оценке Нацбанка, во втором квартале экономический рост в стране составил 1,8%. На фоне снижения процентных ставок, спрос на кредиты остается скромным. Ожидается, что экономическая активность улучшится во второй половине года, в том числе благодаря ожидаемой фискальной активности, что будет способствовать снижению дефляционного давления.

Исходя из того, что в среднесрочном периоде показатель инфляции останется ниже целевого уровня, Национальный банк Грузии продолжает смягчение монетарной политики и снижает основную ставку монетарной политики.

Следующее заседание комитета состоится 25 сентября 2013 года.

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