В Украине объем наличности в обращении превысил 241 млрд грн

Объем банкнот и монет в наличном обращении страны (вне банков и в кассах банков) в первом полугодии текущего года по сравнению с началом года вырос на 8,6%, или на 19,1 млрд грн, — до 241,9 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

По информации Нацбанка, в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в кассы банков выросли на 55,8 млрд грн, или на 8,7%, - до 699,9 млрд грн, выдача наличности через кассы банков - на 64,9 млрд грн, или на 10%, до 716,5 млрд грн.

"Такое положение вещей является свидетельством доверия населения к национальной валюте, а также того, что наличность остается важным инструментом розничных расчетов. Существенно снизилась заинтересованность населения в иностранной валюте – соответственно, наличная гривня не отвлекается на наличный рынок. Также продолжается рост доходов населения и, соответственно, оборота розничной торговли. Это обуславливает рост потребности в наличности», - приводятся в сообщении слова замглавы Нацбанка Веры Рычаковской.

Также, по информации Нацбанка, в структуре банкнот в обращении наибольший удельный вес приходится на банкноты номиналом 100 грн (18,2%), 200 грн (17,5%) и 1 грн (14,9%). В структуре монет наибольшее количество традиционно приходится на монеты номиналом 10 коп. (28,1%) и 1 коп. (21,9%).

По оценкам НБУ, на одного украинца приходится 59 банкнот (на 2 банкноты больше, чем на начало года) и 230 разменных монет (на 8 монет больше).

Как сообщал УНИАН, монетарная база в Украине в июле 2013 года выросла на 1,1%, денежная масса – на 1,7%. Объем наличности вне банков в июле вырос на 2% (с начала года — на 10,4%) – до 224,4 млрд грн. Уровень корсчетов банков за месяц снизился на 0,4% (с начала года — вырос на 4,9%) – до 25,9 млрд грн.

Согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году ожидается на уровне 6-8%.

Монетарная база в Украине в 2012 году выросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, денежная масса – на 12,5%, до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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