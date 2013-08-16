Оборот розничной торговли в Украине за 7 месяцев вырос до 476,6 млрд грн

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июле 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах), вырос на 10,6% - до 476,583 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Волынской области – на 15,2%, до 9,699 млрд грн, в Луганской области – на 14,1%, до 20,878 млрд грн, г. Севастополь – на 13%, до 5,3518 млрд грн, Киевской области – на 12,7%, до 19,023 млрд грн.

Оборот розничной торговли в Киеве в январе-июле вырос на 11,6%, до 62,701 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) вырос на 11,2% - до 397,585 млрд грн.

Оборот розничной торговли Украины в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

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