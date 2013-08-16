Украинская делегация сегодня примет участие в заседании Совета ЕЭК

Сегодня, 16 августа, украинская делегация в составе вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко и представителя правительства Украины в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктора Суслова осуществит плановую рабочую поездку в Российскую Федерацию для участия в заседании Совета ЕЭК в Суздали.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера.

В рамках заседания украинская сторона планирует принять участие в обсуждении ряда вопросов, касающихся взаимоотношений Украины и ЕЭК, в частности, технических регламентов.

В сообщении отмечается, что Украина получила приглашение принять участие в заседании 5 августа от председателя Совета ЕЭК Кайрата Келимбетова.

Консультации с ЕЭК относительно участия представителей Украины в заседании Совета ЕЭК продолжались в течение июня-июля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Украина планировала на заседании совета Евразийской экономической комиссии 16 августа поднять вопрос о проблемах, возникших с украинским импортом на российской таможне.