Азаров требует предложений по урегулированию торговых отношений с Россией

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил создать рабочую группу по проработке проблемных вопросов украинско-российского торгово-экономического сотрудничества и ждет от нее соответствующих предложений до 19 августа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

“По поручению председателя правительства рабочая группа должна до 19 августа внести на рассмотрение Кабинета министров Украины согласованные предложения по урегулированию с Российской Федерацией проблемных вопросов, которые возникли в торгово-экономической сфере”, - говорится в сообщении.

В состав группы, которую возглавил вице-премьер-министр Юрий Бойко, вошли министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов, министр промышленной политики Михаил Короленко, первый заместитель министра доходов и сборов Степан Дериволков, а также правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, государствами СНГ и Евразийского экономического сотрудничества Валерий Мунтиян и представитель правительства в Коллегии ЕврАзЭС Виктор Суслов.

Также в работе межведомственной группы примет участие заместитель председателя совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.