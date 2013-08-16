У Азарова определили приоритетные отрасли для привлечения инвесторов

Кабинет министров Украины утвердил перечень приоритетных отраслей экономики, для развития которых будет стимулировать привлечение инвесторов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующее постановление одобрено на заседании Кабинета министров.

В перечень приоритетных отраслей экономики, а также направлений деятельности в рамках этих отраслей вошли: агропромышленный комплекс (производство, хранение пищевых продуктов); жилищно-коммунальный комплекс (создание объектов обращения с отходами и строительство, реконструкция и техническое переоснащение в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода); машиностроительный комплекс (производство компьютеров, электронной и оптической продукции, машин и оборудования, электрооборудования, автотранспортных и других транспортных средств); транспортная инфраструктура (строительство, реконструкция и техническое переоснащение в сфере транспортной инфраструктуры); курортно-рекреационная сфера и туризм (строительство курортно-рекреационных объектов и объектов туристической инфраструктуры).

В Минэкономразвития отмечают, что для экономики государства приоритетными являются куда больше видов деятельности, однако для некоторых из них уже предусмотрена государственная поддержка в форме налоговых льгот.

«С целью устранения дублирования стимулирующих норм в перечень включены те отрасли, которые сегодня не имеют государственной поддержки в виде льготных режимов налогообложения, предусмотренных Налоговым и Таможенным кодексами Украины», - цитирует пресс-служба директора департамента инвестиционно-инновационной политики и развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития Виктора Коваленко.

Также Кабмин утвердил порядок отбора, утверждения и регистрации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики

Отметим, что для реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от уплаты налога на прибыль, Таможенным кодексом – освобождение от уплаты ввозной пошлины.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович определил Министерство экономического развития и торговли ответственным за утверждение инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики, предусматривающих использование государственной поддержки. В сентябре 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест», которым предусмотрена реализация инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики при государственной поддержке.

19 июля 2013 года Кабинет министров утвердил три первых проекта для привлечения кредитов на общую сумму 1,65 млрд грн – два проекта по развитию транспортной инфраструктуры в Виннице и проект строительства первой очереди Днестровской ГАЭС.