Украина не сможет решить конфликт с Россией без вмешательства ВТО и МВФ — эксперт

Украина не сможет решить торговый конфликт с Российской Федерацией без вмешательства международного сообщества, в частности, Всемирной торговой организации и Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин в ходе круглого стола «Экономика независимости. Достижения и упущенные шансы».

«Сейчас если Украина не обратится во Всемирную торговую организацию и в Международный валютный фонд, я думаю, вопрос торговых осложнений с Россией не будет решен таким образом, чтобы хоть немного учесть интересы Украины», - сказал эксперт.

По словам Юрчишина, Украина должна была давно обратиться за помощью к международному сообществу для решения торговых конфликтов с Российской Федерацией.

«Торговые войны… Почему Украина ни разу не обратилась в ВТО относительно проблем Украины – России? Хотя это не первый раз. Всегда в этом контексте я вспоминаю 2006 год, когда начались широкомасштабные молочные войны... Наверное, нужно направить усилия не на локальные договоренности между представителями власти, а на формирование институтов и обращения на основе этих институтов к международному сообществу», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в СМИ появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

Вместе с тем, пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко заявил, что правительство Украины «не надо подталкивать», оно и так принимает меры для ликвидации проблем, которые «создаются» во взаимной торговле с Российской Федерацией, и заинтересовано в том, чтобы эти препятствия были ликвидированы.

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