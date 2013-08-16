Государственный долг Испании вырос почти до 950 млрд евро

Государственный долг Испании вырос в июне почти на 6,4 млрд евро и достиг по итогам первого полугодия отметки в 943,7 млрд евро. Это составляет рекордные для страны 90,1% ВВП, сообщил сегодня Банк Испании, передает ИТАР-ТАСС.

По сравнению с первым полугодием 2012-го государственный долг королевства увеличился на 17,3%.

Допустимый предел внешней задолженности для страны установлен правительством на нынешний год в размере 91,4% ВВП.