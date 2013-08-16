Миндоходов доначислило 217 млн грн налогов нарушителям трудовой дисциплины

Сотрудники Министерства доходов и сборов Украины по результатам проведенных проверок в январе-июле выявили 49 тыс. нелегальных работников и доначислили 217 млн грн налогов на доходы физических лиц предприятиям – нарушителям трудовой дисциплины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

Как отмечается, трудовую дисциплину, а именно - процедуру оформления трудовых отношений с наемными работниками и выплату им заработной платы, нарушили 93% проверенных предприятий.

«Теневые» зарплаты и нелегальное использование труда сотрудников остается наиболее распространенным нарушением, которое фиксируют налоговые органы, - отметили в министерстве. – Причем, нарушая трудовое законодательство, недобросовестные работодатели вредят прежде всего своим сотрудникам, поскольку лишают их возможности защищать свои права, нарабатывать стаж для последующего оформления пенсионных выплат».

В целом, по данным Миндоходов, за 7 месяцев года в бюджет перечислено 40,6 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 2,7 млрд грн превышает показатель соответствующего периода прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года органы налоговой службы легализировали трудовые отношения с работодателями для 6,8 тыс. наемных работников, а также вывели из «тени» 8,8 тыс. предпринимателей. В бюджет было дополнительно перечислено 2,7 млн грн налога на доходы физических лиц и 3 млн грн налогов с предпринимательской деятельности. Кроме того, были выявлены 44 тыс. граждан, осуществлявших предпринимательскую деятельность без оформления соответствующих документов. Объем налогов, доначисленных к уплате, составил 12 млн грн.