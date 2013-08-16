Евросоюз обратился в ВТО с очередной жалобой на Китай - на этот раз речь идет о "незаконных антидемпинговых тарифах со стороны КНР на импорт стальных труб". Об этом сообщила сегодня Еврокомиссия, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы убеждены, что ВТО поддержит наши справедливые претензии", - заявил Джон Клэнси, пресс-секретарь еврокомиссара по торговле Карела Де Гюхта.

Согласно заявлению ЕК, с середины июля Евросоюз пытался достичь "мирового соглашения" по этой проблеме с Китаем, однако усилия не увенчались успехом.

Предыдущий торговый спор Китая с ЕС в рамках ВТО разворачивался вокруг заниженных цен на китайские солнечные батареи с мая по июль этого года и завершился достижением взаимоприемлемой компромиссной договоренности. Она основана на добровольном ограничении поставок китайских солнечных батарей в Европу.