Объем возмещений НДС предпринимателям Киева в январе-июле составил 3,35 млрд грн

Объем возмещений платежей по налогу на добавленную стоимость предпринимателям Киева в январе-июле составил 3,35 млрд грн, из них в автоматическом режиме - 448 млн грн, что в 4 раза больше аналогичного показателя прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

При этом объем заявок, признанных неправомерными, составил 498 млн грн.

«В июле критериям автоматического возмещения НДС отвечали 32 предприятия, получившие 48 млн грн возмещений», - сообщает пресс-служба.

При этом в ведомстве разъяснили, что критерии автоматического возмещения прописаны в Налоговом кодексе и предполагают отсутствие налогового долга и отсутствие процедуры банкротства. Кроме того, средний уровень заработной платы на предприятии должен минимум вдвое превышать минимальный уровень зарплаты (1147 грн), количество нанятых работников должно составлять не менее 20 человек, а само предприятие должно находиться по месту регистрации.

Как сообщал УНИАН, объем бюджетных возмещений по налогу на добавленную стоимость (НДС) субъектам хозяйствования в целом по Украине с начала 2013 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличился на 24,2% - до 33,5 млрд грн при сумме заявок 30,7 млрд грн.

В Киеве в июле 98% плательщиков НДС подали декларации в электронном виде.