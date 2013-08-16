Янукович обсудил с Путиным таможенную блокаду

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Виктором Януковичем вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе, связанные с таможенным оформлением грузов на российско-украинской границе. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с Президентом Украины Виктором Януковичем. Президенты обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества, включая вопросы, касающиеся таможенного оформления грузов на российско-украинской границе", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в СМИ появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

Вместе с тем, пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко заявил, что правительство Украины «не надо подталкивать», оно и так принимает меры для ликвидации проблем, которые «создаются» во взаимной торговле с Российской Федерацией, и заинтересовано в том, чтобы эти препятствия были ликвидированы.

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