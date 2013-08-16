Прасолов: Украина не будет вводить ответные меры в отношении России

Украина не намерена вводить ответные меры в отношении России по ограничению ввоза товаров из РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов на брифинге.

«Мы не предполагаем ограничивать ввоз российских товаров, потому что мы хотим разобраться, почему возникли проблемы с нашими товарами (при ввозе в РФ)», - сказал Прасолов.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в СМИ появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составить порядка 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд долл.

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