На закрытии межбанка котировки гривни понизились к доллару

В пятницу, 16 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США понизились до 8,1215/8,1245 грн/долл. с 8,1185/8,1220 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро понизились - до 10,8335/10,8415 грн/евро с 10,8255/10,8345 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни понизились до 0,2464/0,2466 грн/рубль с 0,2463/0,2468 на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3325/1,3355.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1180/8,1225 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7860/10,7960 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2467/0,2472 грн/рубль.