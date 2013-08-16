Украина в понедельник определится, жаловаться ли на Россию в ВТО

Украина в понедельник определится по поводу того, будет ли обращаться во Всемирную торговую организацию для разрешения спорных вопросов в торговле с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов на брифинге, отвечая на вопрос, принято ли решение обратиться в ВТО для разрешения проблемы.

«В понедельник у нас будет готов четкий план действий. Я могу сказать, что там предусмотрен этот вопрос», - сказал Прасолов. При этом он отметил, что на данный момент в Суздале еще продолжается заседание совета Евразийской экономической комиссии, на котором украинская делегация планировала поднять вопрос о проблемах с поставками украинских товаров в Россию.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 августа премьер-министр Украины Николай Азаров поручил создать рабочую группу по проработке проблемных вопросов украинско-российского торгово-экономического сотрудничества, от которой ждет соответствующих предложений до 19 августа.

Украинская делегация в составе вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко и представителя правительства Украины в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктора Суслова принимает участие в заседании Совета ЕЭК в Суздале Российской Федерации, на котором планировалось поднять вопрос о проблемах, возникших с украинским импортом на российской таможне.

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