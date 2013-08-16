Российская таможня прокомментировала ситуацию с украинским экспортом

Федеральная таможенная служба (ФТС) России, ужесточая контроль за украинским экспортом, действовала в рамках своей компетенции и не нарушала никаких международных обязательств, заявил в пятницу глава ФТС Андрей Бельянинов, сообщает Прайм.

"Я считаю, что ФТС России действовала в рамках своей компетенции, мы не нарушали никаких международных обязательств. И если это принесло неудобства и дискомфорт участникам внешнеэкономической деятельности, я приношу свои извинения, но мы всегда будем стоять на страже экономических интересов РФ", - сказал Бельянинов журналистам.

В качестве примера он привел задержание в пятницу на Ростовской таможне груза в 30 тонн мяса, который следовал с Украины без сопроводительных документов. С ним же перевозилась и кондитерская продукция. "К сожалению, такие эпизоды бывают, возможно, этим и было продиктовано (ужесточение контроля на границе - ред.)", - отметил глава ФТС.

Также он заявил, что ФТС России может смягчить критерии контроля за украинскими грузами, когда Украина устранит имеющиеся нарушения.

"Скорее всего, да. Как нарушения исчезнут, так понизим. Я сроки не назову", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами с Украины, после чего украинские компании заявили, что их поставки на российский рынок фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 миллиарда долларов.

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов ранее в пятницу заявил, что Киев в понедельник решит, обращаться ли в ВТО по поводу проблем с экспортом в Россию.

Ранее сегодня президент Виктор Янукович обсудил в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе, связанные с таможенным оформлением грузов на российско-украинской границе, сообщила пресс-служба Кремля, не уточнив подробностей.