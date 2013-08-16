Украина рассчитывает в понедельник снять проблему с экспортом в РФ

Украина рассчитывает, что проблема с экспортом ее товаров в Россию будет снята в понедельник по итогам переговоров, заявил агентству "Прайм" вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко.

Российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами с Украины. Украинские компании заявляют, что поставки их продукции на российский рынок фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 миллиарда долларов.

"Мы решили, что наша группа, представители нашей таможни, первый заместитель министра доходов будут в понедельник здесь и будет рассмотрен вопрос с руководителем Федеральной таможенной службы РФ - те вопросы, которые вызывают беспокойство с нашей стороны", - сказал Бойко.

На уточняющий вопрос, рассчитывает ли украинская сторона достичь компромисса уже в понедельник, он ответил так: "Мы рассчитываем, что эта проблема будет снята".

По словам вице-премьера Украины, российская таможня разъяснила свою позицию. "Дают объяснения, что в группу риска попали товары, которые, по их мнению, не имели сертификата происхождения, оформленного соответствующим образом. У нас пока нет оснований не доверять объяснениям руководителя Федеральной таможенной службы", - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в СМИ появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составить порядка 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд долл.

Вместе с тем, пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко заявил, что правительство Украины «не надо подталкивать», оно и так принимает меры для ликвидации проблем, которые «создаются» во взаимной торговле с Российской Федерацией, и заинтересовано в том, чтобы эти препятствия были ликвидированы.

В пятницу, 16 августа, Николай Азаров поручил создать рабочую группу по проработке проблемных вопросов украинско-российского торгово-экономического сотрудничества, от которой ждет соответствующих предложений до 19 августа.

Украинская делегация в составе вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко и представителя правительства Украины в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктора Суслова 16 августа принимала участие в заседании Совета ЕЭК в Суздале Российской Федерации.

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