Азаров уверен, что торговой войны между Украиной и Россией не будет

Премьер-министр Украины Николай Азаров уверен, что никакой торговой войны между Украиной и Россией не будет .

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

При этом Азаров отметил, что его удивила реакция некоторых украинских политиков, которые заявляли о начале торговой войны Украины и России.

“В этой ситуации меня удивила реакция некоторых наших политиков, с какой радостью и энтузиазмом они разыгрывали тезис о якобы торговых войнах между Украиной и Россией.

Могу ответственно заявить, что никаких войн не будет. А этим политикам я бы посоветовал подумать: неужели в наших национальных интересах какие-либо торговые войны с нашим крупнейшим партнером? Кстати, на мой взгляд, эти войны и не в интересах России. Поэтому мы полны решимости приложить все усилия для урегулирования имеющихся спорных вопросов. Ну а наши люди должны делать из всех этих событий соответствующие выводы”, - заявил Азаров.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 августа, вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко присутствовал на заседании совета Евразийской экономической комиссии и в ходе его встречи с членом совета - первого заместителя главы правительства России Игоря Шувалова была достигнута договоренность, что в понедельник, 19 августа, таможенные органы Украины и России разрешат проблемы с поставками украинских товаров в РФ.

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