Рост ВВП в июле составил около 2,5% - Азаров

Рост ВВП в июле текущего года составил около 2,5%, и есть надежда, что по итогам года Украины выйдет на небольшой рост ВВП.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

“Могу сказать, что сегодня опубликованы данные Госкомстата: мы имеем за июль примерно 2,5% роста ВВП”, - сообщил Азаров

Он отметил, что это хороший показатель.

“Это очень отрадный показатель. А в целом за 7 месяцев выровнялся показатель ВВП. Я думаю, что мы до конца года выйдем на небольшой, но все-таки рост ВВП. Это очень трудная задача, но, думаю, что мы с ней справимся”, - сказал премьер.

Вместе с тем, на сайте Государственной службы статистики на 18.00 отсутствует информация о ВВП по итогу июля.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины во втором квартале 2013 года по сравнению со вторым кварталом 2012 года снизился на 1,1% (в постоянных ценах 2007 года).

По сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора спад ВВП составил 0,4%.

Согласно правительственным прогнозам, рост ВВП по итогам 2013 года составит 2,5- 3,4%. Вместе с тем, прогноз роста ВВП по версии МВФ составит 0%.

В начале мая ЕБРР спрогнозировал незначительное замедление (-0,5%) роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году.

В апреле текущего года Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста ВВП в текущем году до 1% с 3,5% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн).

Международная аудиторская компания EY (ранее - «Эрнст энд Янг») второй раз с начала года снизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году до 0,3% с прогнозируемых ранее 2,4%.

В свою очередь в Европейской Бизнес Ассоциации ожидают, что рост ВВП по итогам года не превысит нулевой отметки, а дефицит бюджета по итогам года составит свыше 5% ВВП при дефиците текущего счета платежного баланса свыше 8%.