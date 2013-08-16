Индекс потребительских настроений в США неожиданно снизился

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе, по предварительной оценке, снизился до 80 пунктов с 85,1 пункта в июле, сообщает в пятницу агентство MarketWatch, передает Прайм.

Данные оказались хуже ожиданий аналитиков, прогнозировавших, что показатель составит 85,2 пункта.

Индекс экономических ожиданий опустился до 72,9 пункта с 76,5 пункта месяцем ранее. Индекс текущих экономических условий снизился до 91 пункта с 98,6 пункта в июне.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления. Величина индекса рассчитывается на основе нескольких субиндексов, один из которых, индекс потребительских ожиданий, входит также в состав индекса опережающих показателей, публикуемого Статистическим бюро США.