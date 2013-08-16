Внешняя торговля еврозоны восстанавливается

Экспорт и импорт еврозоны вырос в июне, что является отражением восстановления экономики региона после длительного падения и роста потребительского спроса.

По данным статистического агентства ЕС, профицит внешний торговли в июне составил 17,3 млрд евро по сравнению с 12,8 млрд евро в июне прошлого года, сообщают Вести.ru.

С учетом сезонных колебаний экспорт вырос на 3% в месячном выражении, а импорт прибавил 2,5%, что является самым сильным ростом с января.

Рост профицита торгового баланса показывает, что экспорт был одним из факторов восстановления экономики во II квартале. Напомним, что ВВП еврозоны вырос на 0,3% во II квартале.

Если рост будет продолжаться, то рост импорта станет позитивным событием для партнеров региона. Слабый спрос со стороны еврозоны тормозил экономический рост в других регионах мира, особенно в странах, для которых еврозона является основным экспортным рынком.

Тем не менее восстановление потребительского спроса, вероятно, будет слабым и неравномерным. Безработица пока остается на рекордно высоком уровне, и многие потребители обременены долгами, тогда как заработная плата растет медленно.