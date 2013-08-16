В США уничтожат 3 мдрд долл. из-за печатной ошибки

Правительство США уничтожит десятки миллионов новых стодолларовых купюр из-за печатной ошибки, приведшей к использованию слишком большого количества краски.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The National Post, банкноты на сумму в 3 млрд долларов были признаны негодными к использованию. Из-за густого закрашивания линии микропечати оказались слишком жирными и один из признаков подлинности был утерян.

Сейчас Федеральная резервная служба США просматривает еще одну партию новых купюр, которые планировалось выпустить еще в 2011 году.

Запуск с тех пор переносился еще несколько раз и до сих пор так и не состоялся. Сколько именно задержка длиной в 2,5 года может обойтись налогоплательщикам, пока не известно, но приблизительно речь идет о миллионах долларов. В связи с этим ФРС может предъявить иск к монетному двору в Вашингтоне, требуя компенсировать убытки.

Новый дизайн стодолларовой купюры будет сильно отличаться от предыдущей версии. Банкноты должны стать более надежными и лучше защищенными от подделок, для чего было внесено несколько изменений. Одним из ключевых нововведений станет появление «колокольчика в чернильнице» справа от портрета Бенджамина Франклина. Колокольчик при наклоне купюры меняет цвет с медного на зеленый. При этом он то появляется в медной чернильнице, то исчезает.

Кроме того, на банкноте изменен рисунок с изображением Индепенденс-холла: теперь там изображен не главный, а задний фасад здания. Изображение здания, в котором была подписана Декларация независимости США, и портрет Франклина увеличены, а обрамлявший их ореол удален.

В соседней Канаде в 2011 году успешно внедрили новые пластиковые банкноты. Тем не менее, часть жителей страны жаловалась, что они не столь устойчивы к теплу как бумажные и могут частично плавиться, оказавшись случайно, к примеру, в машине для сушки белья.