S&P подтвердило рейтинги Польши, прогноз стабильный

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Польши в иностранной валюте на уровнях "А-/A-2", в местной валюте - на уровнях "А/А-1", прогнозы по рейтингам стабильные, говорится в релизе агентства, передает Прайм.

"Рейтинги Польши отражают мнение аналитиков о диверсифицированности и устойчивости экономики страны, которая стала более гибкой благодаря плавающему курсу валюты, позволившему адаптироваться к внешним шокам. Кредитоспособность страны свидетельствует о стабильности и высокой капитализации финансового сектора", - отмечается в сообщении.

В то же время рост рейтингов сдерживается относительно высоким уровнем государственного долга, низким уровнем ВВП на душу населения и необходимостью масштабного финансирования извне.

Аналитики S&P прогнозируют, что реальный ВВП Польши в 2013 году вырастет на 1% и также будет увеличиваться в 2014 году - на 2,2%, и на 3,1% в 2015-2016 годах.

Учитывая стремления правительства Польши по вступлению в еврозону, аналитики S&P полагают, что рейтинги в иностранной и местной валютах будут объединены.

Аналитики рассматривают возможность присвоения рейтингам оценки "А/А-1", если Польша предпримет дальнейшие шаги по проведению структурных реформ для повышения производительности, которое повлечет за собой рост ВВП.