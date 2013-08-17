В Евросоюзе определят единый критерий для "плохих" долгов

Европейские власти потребуют от банков использования единого определения проблемных активов.

По данным агентства Reuters, власти ЕС хотят, чтобы финансовые компании определились с единым критерием "плохих" долгов.

Это необходимо для адекватной оценки состояния банковского сектора в рамках следующего “стресс-теста”. Проверка состояния банковских балансов будет проходить под контролем Европейского центробанка (ЕЦБ).

Стресс-тест пройдет в 2014 г., до того как в конце года ЕЦБ получит официальные полномочия в качестве единого регулятора банков еврозоны. Также ожидается, что схожий стресс-тест будет проведен в остальных странах ЕС, которые не входят в еврозону, сообщают Вести.ru.

Согласно заявлениям представителей общеевропейского регулятора финансового сектора Европейского банковского управления (European Banking Authority, EBA), оба стресс-теста как в еврозоне, так и в рамках ЕС, "будут в первую очередь оценивать проблемные категории займов по отдельным странам".

В частности, регуляторы надеются оценить состояние банковского кредитования в таких отраслях, как судостроение, коммерческая недвижимость, а также ипотечное кредитование.