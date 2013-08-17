Российский капитал переместился с Кипра в британское убежище

Российский капитал нашел себе новое пристанище, переместившись с проблемного Кипра в британскую юрисдикцию, на которую пришлось две трети прямых инвестиций из России в первом квартале, и в Люксембург.

Прямые инвестиции в страны дальнего зарубежья из РФ в первом квартале 2013 года выросли в шесть раз до 65,8 миллиарда долларов с 10,8 миллиарда долл. годом ранее, сообщил ЦБР по данным платежного баланса РФ сальдо операций, передает Рейтер.

Объемы прямых инвестиций резидентов РФ на Виргинские острова, Великобританию и Люксембург за квартал показывают максимумы с 2007 года, в разы превысив общегодовые суммы инвестиций в эти страны.

На Британские Виргинские острова пришлось 31,7 миллиарда долл. из этой суммы - в 15 раз больше, чем в первом квартале 2012 года, на Великобританию - 11,2 миллиарда долл. по сравнению с оттоком в 0,26 миллиарда долл. годом ранее. В четвертом квартале 2012 года объемы инвестиций в эти страны исчислялись 6,7 миллиарда долл. и 0,6 миллиарда долл. соответственно.

В то же время прямые инвестиции на Кипр, который утратил свое значение перевалочной базы для российского капитала из-за долгового кризиса и проблем финансовой системы весной этого года, упали в восемь раз по сравнению с предыдущим кварталом и вдвое по сравнению с первым кварталом 2012 года. Их объем в первом квартале составил 2,7 миллиарда долларов.

Еще одним убежищем капитала из РФ стал Люксембург с инвестициями из РФ в объеме 14 миллиардов долл. в первом квартале 2013 года по сравнению с 258 миллионами долл. в первом квартале прошлого года и оттоком в 504 миллиона долл. в четвертом квартале 2012 года.