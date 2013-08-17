СМИ: Торговую войну против Украины Путину помогал придумывать Медведчук

План торговой войны против Украины был разработан по указанию Путина и в его разработке принимал участие украинский политик Виктор Медведчук.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на свои источники.

По данным издания, советник президента РФ Сергей Глазьев получил от Путина задачу срочно разработать стратегию недопущения подписания Украиной соглашения с ЕС и втягивания ее в ТС.

Как утверждает источник, Глазьеву в выполнении поставленой задачи помагал украинский политик, экс-руководитель администрации Кучмы и кум Путина Виктор Медведчук.

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Стратегия давления на Украину была разработана в сжатые сроки и заключалась в том, чтобы через экономическое давление на владельцев главных украинских СМИ добиться "смены курса" подконтрольных им медаактивов.

"Нанося удар по самым крупным украинским товаропроизводителям, экспортирующим продукцию в Россию, Москва намерена создать существенные проблемы их бизнесу, тем самым заставив владельцев усмирить свои распоясавшиеся СМИ и потребовать от руководства Украины отказаться от ассоциации с ЕС в пользу Таможенного союза", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в СМИ появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба России с конца июля усилила контроль грузов, которые ввозятся на территорию РФ более чем 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой способствовать скорейшему разрешению торговых споров из РФ, которые привели к блокировке широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составлять около 2-2,5 млрд дол. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд дол.

16 августа, премьер-министр Украины Николай Азаров поручил создать рабочую группу по проработке проблемных вопросов украинско-российского торгово-экономического сотрудничества, от которой ждет соответствующих предложений до 19 августа.

Украинская делегация в составе вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко и представителя правительства Украины в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктора Суслова принимает участие в заседании Совета ЕЭК в Суздале Российской Федерации, на котором планировалось поднять вопрос о проблемах, возникших с украинским импортом на российской таможне.

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