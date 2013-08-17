Меркель выступила против списания части греческой госзадолженности

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против очередного списания части греческой государственной задолженности. Об этом она заявила в интервью газете "Франкфуртер альгемайне цайтунг", выдержки из которого публикует сегодня электронная версия издания, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Я все время удивляюсь, с какой беззаботностью об этом говорят", - сказала канцлер, добавив, что списание части госзадолженности Греции "могло бы вызвать неуверенность во многих частях Европы". В ЕС было достигнуто единодушие относительно того, что оценка финансовой ситуации в Греции будет в очередной раз дана в конце 2014 года или в начале 2015 года, напомнила Меркель.

"Мы должны придерживаться данного плана, вместо того, чтобы снова ежедневно спекулировать на соответствующую тему", - подчеркнула глава правительства ФРГ. "Я в любом случае не участвую в этой дискуссии", - добавила она.

Меркель также подчеркнула, что "кризис евро еще не преодолен". Однако, справившись с финансовыми трудностями, Европа "будет сильнее, чем до него", убеждена канцлер.