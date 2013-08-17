Германия ограничила финансовую помощь Египту

Германия решила ограничить финансовую помощь Египту в связи с волной насилия, захлестнувшей эту страну, сообщает «Немецкая волна». Власти ФРГ также рекомендовали своим согражданам воздержаться от поездок в Египет.

Федеральный канцлер Ангела Меркель по окончании телефонной беседы с президентом Франции Франсуа Олландом в пятницу, 16 августа, заявила, что правительство в Берлине пересмотрит свои отношения с Египтом и что подобный шаг следует предпринять всему Евросоюзу. Кроме того, Меркель и Олланд потребовали положить конец кровопролитию в Египте и призвали стороны конфликта проявить готовность к диалогу.

В свою очередь министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Дирк Нибель объявил о досрочном прекращении германо-египетской программы сотрудничества в деле охраны климата и окружающей среды, на реализацию которой были предусмотрены бюджетные средства в размере 25 миллионов евро. Высвободившиеся в результате этого решения 15 миллионов евро Берлин направит на поддержку сирийских беженцев в Иордании, сообщил Нибель.

В то же время он заявил, что Германия не оставит египтян в беде и продолжит финансировать совместные проекты в сфере водо- и энергоснабжения, а также проекты, направленные на укрепление демократии и прав человека в Египте. На эти цели в 2012 году немецкое министерство выделило 100 миллионов евро.

В связи с последними событиями в Египте крупнейшие немецкие туроператоры приостановили продажу путевок в эту страну до 15 сентября, передает агентство Reuters. Концерны TUI, Thomas Cook, DER Touristik и Alltours рекомендовали клиентам, которые уже приобрели путевки на египетские курорты на этот период, перебронировать поездку и отправиться в какую-либо другую страну.