Минфин России не будет покупать валюту до конца сентября

Минфин России не будет выходить на рынок с покупкой валюты для пополнения Резервного фонда до конца сентября текущего года, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

"Технические вопросы решены, правительство выпустило постановление, которое позволяет нам это делать, но остаются еще два вопроса. Первый вопрос - это валютные интервенции ЦБ. Наши действия должны быть согласованы: Минфин не будет покупать валюту, когда ЦБ проводит интервенции для сдерживания ослабления рубля", - сказал он.

Ранее Моисеев не исключал, что Минфин может начать в августе покупать валюту на рынке в тестовом режиме, но объемы будут мизерными. Он подчеркивал также, что Минфин будет согласовывать такие действия с ЦБ.

В январе-июле рубль заметно ослабел к основной валютной паре - стоимость бивалютной корзины выросла в этот период на 8,7%. На динамику российской валюты существенное влияние оказало не только изменение конъюнктуры мировых рынков, но и заявление министра финансов РФ о планах по покупке валюты на рынке. ЦБ, увеличивший в июне-июле объем валютных интервенций для смягчения резких колебаний курса рубля, обещает продолжить повышать гибкость образования курса.

Минфин также по-прежнему не определился с объемами покупки валюты. "Второй вопрос в цифрах: мы не понимаем, сколько покупать валюты, потому что у нас пока нет уточненного прогноза Минэкономразвития", - пояснил Моисеев. В министерстве финансов рассчитывают, что уточненные параметры прогноза макроэкономического развития России на текущий год поступят к ним 23 августа.

После этого состоится заседание бюджетной комиссии, где будут уточняться параметры бюджета, в том числе объем средств, которые пойдут на пополнение Резервного фонда. В текущем году Минфин планировал перечисть в Резервный фонд 149 миллиардов рублей, но из-за рисков недопоступления бюджетных доходов, которые уже реализуются, сумма будет скорректирована, сообщил Моисеев.

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