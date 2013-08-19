Власти США начали расследование в отношении JPMorgan Chase

В одной из ведущих американских газет опубликовано сообщение о том, что федеральное правительство начало расследование, с тем чтобы установить, действительно ли компания JPMorgan Chase нанимала детей высокопоставленных китайских чиновников, чтобы благодаря этому получить доступ на китайский рынок на выгодных условиях.

В статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times, журналисты называют источником информации «конфиденциальный документ правительства США», передает Голос Америки.

Тем не менее, в публикации отмечается, что документы правительства и информация, полученная из открытых источников, «однозначно не подтверждает связь» между наймом компанией JPMorgan этих людей и тем, что ей удалось получить выгодные контракты. Кроме того, речь не идет о том, что нанятые компанией специалисты не имели необходимой квалификации. В статье отмечается, что банк не обвиняется в каких-либо злоупотреблениях или нарушениях.

Газета сообщает о том, что одним из специалистов, нанятых банком JPMorgan, был Танг Сяопин, сын Танга Шуаньниня, бывшего руководителя органа банковского регулирования, который в настоящее время занимает должность председателя правления государственного финансового конгломерата China Everbright Group.

После того как этот человек начал работать в банке, JPMorgan получил от конгломерата «целый ряд выгодных контрактов», в том числе на оказание консалтинговых услуг одному из дочерних предприятий компании в связи с размещением акций.

В газете также отмечается, что в этом месяце в своем квартальном отчете JPMorgan «косвенно упомянул» начатое расследование. Как сообщается, в этом отчете было отмечено, что Комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам запросила у JPMorgan информацию о «некоторых бывших сотрудниках в Гонконге и о деловых отношениях с некоторыми клиентами».

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