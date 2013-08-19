Дефицит внешней торговли Японии в июле составил 10,6 млрд долл. - 34-летний максимум

Дефицит внешней торговли Японии в июле составил рекордные для этого месяца 1,024 триллиона иен (10,56 миллиарда долларов), сообщило Министерство финансов страны в понедельник, 19 августа.

Импорт составил 6,986 триллиона иен (около 72 миллиардов долларов), что почти на 20% больше показателей июля прошлого года. Рост импорта был обеспечен за счет роста цен на нефть и сжиженный газ, потребности в котором резко возросли в Японии после аварии на АЭС "Фукусима-1" и остановки почти всех атомных реакторов в стране, передает РИА "Новости".

Импорт вырос также и за счет установившегося низкого курса иены, из-за чего в пересчете на национальную валюту подорожали импортные товары и, в первую очередь, горючее и топливо для теплоэлектростанций. Рост импорта нефти составил 30%, сжиженного природного газа - почти 17%.

Экспорт вырос на 12% и составил 5,962 триллионов иен (около 61,46 миллиарда долларов). Удешевление курса иены положительно сказалось на экспортных показателях.

Дефицит внешней торговли наблюдается уже 13 месяцев подряд. Объем дефицита по сравнению с прошлым годом вырос в 1,9 раза. Внешнеторговый баланс оказался в минусе за счет роста импорта, прежде всего, энергетического сырья, в сочетании с падением курса иены к основным мировым валютам. Это самый крупный дефицит внешней торговли для июля с 1979 года, когда стала вестись подобная статистика в ее нынешнем виде.

Как сообщал УНИАН, японское правительство уверено, что национальная экономика в самое ближайшее время преодолеет дефляцию, длившуюся в стране более 15 лет. "Последние тенденции в ценообразовании позволяют нам говорить, что дефляционные процессы сходят на нет", - говорится в докладе правительства страны.

Немаловажным фактором является и наблюдаемое в последние полгода ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару США и евро, что крайне выгодно крупным японским корпорациям, ориентирующимся на экспорт.

По последним прогнозам Банка Японии, ВВП страны в текущем финансовом году должен вырасти на 2,8%.

Между тем, государственный долг Японии в конце июня впервые в истории превысил квадриллион иен, оказавшись на отметке 1008 триллионов (10,46 триллионов долларов). По сравнению с предыдущим месяцем рост долга составил 1,7%.