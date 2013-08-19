Курс наличного доллара на текущей неделе будет оставаться стабильным - эксперт

Давление на евро на текущей неделе (12-16 августа 2013 года) могут оказать позитивные американские данные по продажам вторичного жилья, опережающим индикаторам и продажам нового жилья за июль, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Вместе с тем, по мнению аналитиков, поддержку евровалюте может оказать публикация развернутых протоколов ФРС США по решению о процентной ставке от 31 июля, так как могут подтвердиться тезисы о том, что регулятор не будет спешить со сворачиванием стимулирующей программы QE3. Диапазон колебания евро на международном рынке на неделе может составить 1,3200 – 1,3450. Средний курс продажи наличного евро в этом случае будет находиться в пределах 10,78 – 10,98 грн.

Курс наличного доллара на текущей неделе будет оставаться стабильным, так как НБУ продолжает проводить политику сдерживание роста ликвидности в банковской системе. Внешняя задолженность погашается за счет текущих золотовалютных резервов и продаж валютных ОВГЗ. Средний курс продажи наличного доллара в этот период, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, будет находиться в границах 8,128 – 8,137 грн.

Поддержку рублю на текущей неделе может оказать публикация развернутых протоколов ФРС США по решению о ставке от 31 июля. Однако, с другой стороны, ожидаемая позитивная статистика из США может оказать давление на рубль. Средний курс продажи наличного рубля на неделе, вероятно, будет находиться в диапазоне 0,245 – 0,251 грн.