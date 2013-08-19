Киевсовет за 15 минут решил вопрос выплат муниципальных надбавок

19 августа секретарь Киевсовета Галина Герега провела заседание ХІІ сессии Киевсовета шестого созыва.

Заседание продолжалось около 15 минут. На рассмотрение депутатов было вынесено 5 вопросов повестки дня, которые преимущественно касались решения социально-экономических проблем.

Так, Киевсовет принял изменения в бюджет на 2013 год и Программу социально-экономического развития города, которые должны обеспечить выплату муниципальных надбавок бюджетникам, а также развитие инфраструктуры столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующие два проекта решения проголосовали оба раза по 79 депутатов Киевсовета.

Для обеспечения выплаты работникам социально-культурной сферы с учетом стимулирующих выплат в бюджете увеличены расходы на оплату труда и начисления на нее на общую сумму 98,7 млн грн. Это средства на выплаты муниципальных надбавок в июле, августе, сентябре.

Во исполнение Закона Украины "О занятости населения" осуществлено перераспределение средств между Департаментом социальной политики КГГА и районными в городе Киеве государственными администрациями в сумме 1,2 млн грн на организацию общественных работ и других работ временного характера. В этих работах заняты по большей части люди, которые находятся на учете в центрах занятости.

Для завершения ремонтных работ (подготовка к осенне-зимнему периоду) и решения других неотложных вопросов осуществлено перераспределение назначений между кодами функциональной классификации расходов. Это средства на подготовку к учебному году заведений образования, подготовку к отопительному сезону, завершение безотлагательных ремонтных работ.

Для выполнения городской целевой программы "Здоровье киевлян на 2012-2016 годы" осуществлено перераспределение бюджетных средств в сумме 20 млн грн для приобретения медикаментов (инсулины, расходные материалы для гемодиализа и пр.).

Согласно изменениям в Программе социально-экономического развития, выделено 57,5 млн грн на строительство Подольского мостового перехода, 11,1 млн грн - на приобретение специальной техники для уборки снега, 2,4 млн грн - на выполнение проектных работ по сооружению метро на Троещину, на строительство метро на Теремки - 50 млн грн.

Также предусмотрены средства на продолжение ремонта и реконструкцию улиц, в том числе Почтовой площади. В изменениях учтены также 50 млн грн на реконструкцию Петропавловской аллеи, Парковой дороги Днепровского спуска, на что выделено 30 млн грн; реконструкцию пешеходной зоны от парка “Владимирская горка” до Киево-Печерской лавры - 30 млн грн.

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов назвал проведение сессии Киевсовета победой киевлян над деструктивными политическими силами. Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой КГГА комментарии Попова.

«Возобновление сессионной работы Киевсовета – это победа всех киевлян над деструктивными силами политики. Благодаря поддержке профсоюзов, общественных организаций и широких слоев населения Киевский городской совет вновь продолжает исполнять свои обязанности перед киевлянами.

Решения, которые были приняты сегодня, позволят избежать негативных социальных последствий вынужденного перерыва в деятельности органа самоуправления. Ведь Киевсовет почти ежемесячно должен делать перераспределение бюджетных средств для обеспечения финансирования социальных программ, поддержки городского хозяйства в надлежащем состоянии, реконструкции и строительства инфраструктуры», – отметил Попов.

В пресс-службе КГГА отметили, что проведение сессии Киевсовета и принятие ряда решений сняло довольно многие проблемы, которые усложняли жизнь киевлян и угрожали негативными последствиями в ближайшем будущем.

Против проведения сессии выступали оппозиционные партии, которые заявляют, что Киевсовет утратил свою легитимность 2 июня 2013 года, когда завершился пятилетний срок полномочий нынешнего состава.

Активисты партий пикетировали здание Киевсовета, в тоже время представители профсоюзов и работники бюджетных организаций проводили акцию в поддержку проведения сессии.

Предыдущее заседание 11 июля не состоялось из-за блокирования трибуны Киевсовета представителями оппозиции. В этот раз милиция не пустила оппозиционеров в сессионный зал.