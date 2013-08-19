Индийская рупия обновила исторический минимум

Курс индийской рупии к доллару США в понедельник обновил исторический минимум на отметке 62,46 рупии за доллар.

Основной причиной длительного ослабления рупии является колоссальный отток капитала из страны, который длится уже несколько лет. Этот процесс оказывает давление на местную валюту. К тому же экономика Индии сейчас переживает не самый лучший момент, сообщают Вести.ru.

Дополнительное давление, в том числе спекулятивное, вызвало весеннее заявление главы Федрезерва Бена Бернанке о возможном сокращении стимулирующих программ.

Тогда его выступление спровоцировало массивные распродажи американских облигаций, вследствие чего начался масштабный отток капитала с развивающихся рынков. Индийская валюта отправилась на этом фоне в свободное падение и уже не первый раз обновляет исторические минимумы.

Эксперты говорят, что Банк Индии пытается стабилизировать курс рупии, но этих усилий недостаточно.

Известный инвестор Марк Мобиус в понедельник заявил, что страхи по поводу судьбы развивающихся рынков преувеличены и он оптимистично смотрит на некоторые из них. Однако Индия в список фаворитов Мобиуса не попала. Наоборот, он обеспокоен ситуацией в экономике этой страны и считает бюрократию одной из основных проблем в борьбе с кризисом в стране.