На закрытии межбанка гривня понизилась к доллару

В пятницу, 19 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США понизились до 8,1235/8,1260 грн/долл. с 8,1220/8,1250 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро понизились - до 10,8445/10,8520 грн/евро с 10,8220/10,8300 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни остались на уровне 0,2465/0,2470 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3315/1,3375.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1215/8,1245 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,8335/10,8415 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2464/0,2466 грн/рубль.