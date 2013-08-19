Российских инвесторов назвали одними из самых нетерпеливых в мире

В России, Чили и Италии живут самые нетерпеливые инвесторы. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на исследование компании Deutsche Asset & Wealth Management, которая провела опрос стратегий инвесторов при падении или росте котировок на рынке. Самые терпеливые инвесторы живут в Швеции, Германии, Бельгии, Швейцарии и Финляндии.

Deutsche Asset & Wealth Management определяла терпение инвесторов с помощью опроса. В нем в частности, игрокам на рынке предлагалось выбрать, получить ли три тысячи долларов сейчас или 3300 долларов через месяц.

Кроме того, исследователи предлагали инвесторам оценить «боязнь потерь». Для этого их попросили назвать прибыль, которой бы они удовлетворились при размещении средств, зная, что в 50 процентах случаев они бы потеряли сто долларов. Выяснилось, что больше всего назвали жители Гонконга и Польши, меньше других — представители Австралии, Новой Зеландии и Люксембурга, сообщает lenta.ru.

В Deutsche Asset & Wealth Management считают, что их исследование помогает объяснить высокую волатильность торгов в странах, где живут более нетерпеливые инвесторы. Кроме того, они отметили, что в Гонконге и Польше работают инвесторы, которые острее реагируют на изменения на рынке — они чаще выводят средства из инвестфондов при плохих результатах рынка.

Всего в опросе приняли участие шесть тысяч инвесторов из 53 стран.