Братья Буряки продали свою долю в «Брокбизнесбанке»

Мажоритарные акционеры «Брокбизнесбанка» Александр и Сергей Буряки продали большую часть своих акций, в результате чего доля каждого из них снизилась до уровня менее 10% уставного капитала банка.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в результате продажи пакета акций банка на вторичном рынке доля одного физического лица снизилась до 9,3961% с 50,5699%, второго – до 9,3962% с 48,2497%. По информации на сайте банка, ранее такой долей в капитале банка владели Александр и Сергей Буряки соответственно. Информация о покупателе акций банка не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года группа компаний ВЕТЭК подтвердила вхождение в акционерный капитал «Брокбизнесбанка», при этом прежние мажоритарные акционеры остаются владельцами акций банка.

Справка УНИАН. «Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков. На 1 июля 2013 года активы банка составили 18,055 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 13,758 млрд грн, обязательства - 15,124 млрд грн, средства клиентов - 11,871 млрд грн, собственный капитал - 2,932 млрд грн, уставный капитал - 2,524 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 4,458 млн грн.

ВЕТЭК – крупная многопрофильная энергетическая компания, которая ведет производственную, торговую и инвестиционную деятельность в нефтегазовой отрасли на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, а также стран Центральной Европы. ВЕТЭК консолидирует активы, деятельность которых включает торговлю бензином, нефтепродуктами, сжиженным и природным газом, а также другую производственную, торговую и инвестиционную деятельность.