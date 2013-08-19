Рост экономики России по итогам первого полугодия замедлился более чем в три раза

Рост российской экономики по итогам первого полугодия замедлился в годовом выражении более чем в три раза, достигнув 1,4% по сравнению с 4,5% в январе-июне 2012 года, свидетельствует предварительная оценка Росстата.

Данные совпали с уточненной оценкой Минэкономразвития, которое в минувшую пятницу ухудшило оценку роста ВВП за первое полугодие до 1,4% с 1,7%, озвученных в середине июля.

Инвестиции в основной капитал снизились в июле на 6% по отношению к июню, в годовом выражении выросли на 2,5%, а за январь-июль 2013 года падение инвестиций составило 0,7%, также сообщает Росстат. В абсолютном выражении в июле 2013 года инвестиции в основной капитал составили 1,054 трлн рублей.

В июле 2012 рост инвестиций в годовом выражении был значительно выше, составив 9,5%, а за первые семь месяцев прошлого года рост составил 12,2%, передает РИА "Новости".

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