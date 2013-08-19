Экономический рост Таиланда резко замедлился во II квартале

Экономический рост Таиланда во II квартале 2013 года показал резкое замедление на фоне ослабления внутреннего потребления и экспорта. Агентство экономического планирования страны вынуждено было понизить прогноз по росту ВВП на конец года, сообщают Вести.ru.

Валовой внутренний продукт во II квартале вырос на 2,8% по сравнению с прошлым годом, при том, что в I квартале был зафиксирован рост на 5,4%.

С учетом сезонных факторов ВВП за отчетный период показал снижение на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

В заявлении Агентства экономического планирования говорится, что снижение обусловлено в основном спадом в производственном секторе, который снизился на 0,1% после роста в I квартале на 4,9%.

Отмечается также замедление в экспортно ориентированных отраслях, что обусловлено вялым восстановлением мировой экономики, а также курсов бата, что делает тайскую продукцию менее конкурентоспособной на мировой арене. Экспорт во II квартале по сравнению с прошлым годом сократился на 1,9%.

Прогноз по экономическому росту на конец года был понижен до 3,8-4,3%. Ранее ожидалось, что рост ВВП составит 4,2-5,2%.

В прошлом году, напомним, экономика Таиланда выросла на 6,5%.