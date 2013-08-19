Восстановление мировой экономики замедляет темп

Замедление темпов экономического роста в странах с развивающейся экономикой стало фактором, негативно влияющим на перспективы общемировой экономики, считают эксперты PricewaterhouseCoopers.

В экономическом обзоре PwC за август 2013 года отмечается, что конкурентоспособность периферийных стран Европы растет, но отсутствие прогресса в реформах не позволит закрепить все произошедшие в последнее время улучшения, сообщают Вести.ru.

При этом на развивающихся рынках зафиксированы новые риски, поэтому центральные банки вынуждены соблюдать баланс между поддержанием темпов рост экономики и сдерживанием ценовой инфляции, а также необходимостью сохранения стабильных обменных курсов.

"В течение последних нескольких месяцев мы снижали наши прогнозы в отношении темпов экономического роста по целому ряду крупных развивающих рынков. В июле МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2013 г. до 3,1%. С начала 2012 года это уже пятое по счету снижение прогноза роста мировой экономики на 2013 г.", - говорится в обзоре.

Среди основных факторов, связанных с замедлением экономического роста и ухудшением прогнозов, отмечается замедление темпов экономического роста в странах Азии и других странах с развивающейся экономикой.

Тем не менее, в Португалии, Ирландии, Италии, Греции и Испании зафиксированы положительные изменения в части конкурентоспособности благодаря росту туристического сектора на фоне снижения цен и падения затрат. В некоторых странах сектор туризма составляет порядка 5% в общем объеме ВВП.

При этом состояние государственных финансов во всех периферийных странах остается плохим, хотя улучшение и заметно. Например, в Португалии объем государственных расходов сократился примерно на 20% с 2011 г., но размеры долга относительно размера экономики продолжают расти из-за отсутствия экономического роста.

Сложной остается ситуация на рынке труда, а высокая безработица среди молодежи, которая продолжает расти, создает риски для уровня производительности в будущем и среднесрочных темпов роста.